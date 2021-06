Sikorski: Niemcy stracili na naszą rzecz 20 proc. swojego terytorium

„Prawica nie przyjmuje do wiadomości, że Niemcy stracili na naszą rzecz 20 proc. swojego przedwojennego terytorium, że reparacji i Kresów pozbawił nas Związek Radziecki, że Niemcy głównie finansują nasze transfery z Unii” – pisze na łamach tygodnika „Polityka” europoseł Radosław Sikorski.

Były szef MSZ w swoim felietonie odnosi się do artykułu Philippa Fritza opublikowanego niedawno na łamach „Die Welt”. Artykuł ten zatytułowano: „Merkel straciła cierpliwość do Polski”. W ocenie polityka PO w ten sposób Fritz chciał wytłumaczyć „obniżenie rangi konsultacji międzyrządowych w 30. rocznicę traktatu o przyjaźni”. Sikorski skomentował reakcje polityków prawicy na ten artykuł, przywołując wpisy na Twitterze europosłów Dominika Tarczyńskiego, Witolda Waszczykowskiego i szefa Federacji dla Rzeczypospolitej Marka Jakubiaka.

- „Prawica nie przyjmuje do wiadomości, że Niemcy stracili na naszą rzecz 20 proc. swojego przedwojennego terytorium, że reparacji i Kresów pozbawił nas Związek Radziecki, że Niemcy głównie finansują nasze transfery z Unii i że to my – godząc się na zmianę umowy o gazociągu jamalskim – częściowo przyczyniliśmy się do budowy Nord Stream”

- stwierdził Sikorski.

Polityk przekonuje też, że na tajnym spotkaniu Angela Merkel zaoferowała Jarosławowi Kaczyńskiemu „udział Polski w grupie trzymającej władzę w Unii”. Prezes PiS miał jednak odmówić, bo „straszenie suwerena jest dla niego ważniejsze”.

