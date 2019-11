Sikorski nie ma wstydu! 'Kaczyński przyczynił się do śmierci brata'

nikt 19.11.19 22:54

Miałam dopisać to pod poprzednim artykułem o Sikorskim , ale napiszę tu .

Gdyby rosyjski polityk wyraził się o Rosji tak jak Sikorski o Polsce " to takie nic , takie g...o " to Rosjanie nie wywieźliby go , ale sami na plecach wynieśli na Sybir o ile wcześniej nie zatłukli by go na miejscu .Tym się różnią Rosjanie od polskich ....t . Oni wiedzą co to duma i honor .

A Polacy..........no cóż . To tylko obywatele Polski .

Nie rozumieją takich cech charakteru jakie mają Rosjanie czy rdzenni Polacy dumni ze swej ojczyzny niezależnie od tego kto nią rządzi .

A więc windujcie Sikorskiego jak najwyżej . Plunąć trzeba na coś takiego i zamknąć oczy by nie widzieć tej ohydy .

Niech się Raduś do was uśmiechnie , pogłaszcze po główce a za waszymi plecami powie ............ śmierdzi to g....m .