Sikorski na Twitterze: Duda to nacjonalista i eurofob

katolicka kretynizacja polski 13.5.20 10:50

Kilka przykładów miłości PADalca do UE:





"Wspólnota europejska, wspólnotowe wartości - to jest baju baju dla frajerów. To jest dla naiwnych tylko”



"UE to wyimaginowana wspólnota, z której dla nas niewiele wynika"



"Niech nas zostawią w spokoju i pozwolą nam naprawić Polskę, bo to jest najważniejsze. Wierzę w to, że takie jest oczekiwanie większości obywateli w Polsce, zdecydowanej większości."



"Bo bardzo często ludzie mówią nam: po co nam Polska? Unia Europejska jest najważniejsza. Przecież państwo wiecie, że bywają takie głosy. To niech sobie ci wszyscy przypomną te 123 lata zaborów."



"Unijna procedura relokacji to zniewolenie. W Polsce nie ma żadnych działań antyimigranckich. My po prostu nie zgadzamy się na to, żeby siłą przywożono do nas ludzi, którzy nie chcą w Polsce mieszkać"



"kształtowanie wymiaru sprawiedliwości jest sprawą Polski i nie jest sprawą europejską"