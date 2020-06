Sikorski: mamy tajny zasób głosów

ala wilk 8.6.20 13:22

Prawdziwy tajny zasób PO to młode kobiety z małych miasteczek które mogą zagłosować na Trzaskowskiego bo jest przystojny a starym Komorowskim się brzydziły więc głosowały na PADa.



Wiele młodych kobiet z małych miasteczek to kryptolewaczki które chciałyby mieszkać w Warszawie i mieć męża z kasą podobnego do Trzaskowskiego. No bo wiadomo w Warszawie to są sklepy z pięknymi ubraniami a w małym miasteczku Biedronka, LIDL, Pepco i tyle wszystkiego.