Sikorski kpi z Andrzeja Dudy

-„ On wszedł w rolę, ale nie został prezydentem. Ja nie widzę u niego poczucia odpowiedzialności za państwo. Widzę tylko niesamodzielność intelektualną i polityczną wobec Kaczyńskiego i schlebianie własnemu elektoratowi, a nie to obiecywał. Gdyby był prezydentem wszystkich Polaków, to by pilnował niezależności sądownictwa. nie jest trudno powiedzieć: Panie prezesie, jestem panu wdzięczny, ja za panem w ogień, ale do granicy konstytucji, do granicy prawa. Gdyby ustanowił swoją suwerenność, nawet prezes by go uszanował. Prezes szanuje twardych gości. Mnie musiał szanować, bo jak rzuciłem papierami, to się cofnął”.