Sikorski do Pawłowicz: zamknij się, wariatko!

Vivian Darkbloom 20.5.20 12:42

Co ma jedno do drugiego? Pedofil to zawsze bydlę i należy to tępić we wszelkich sferach. Chwała Sekielskim za ich pracę, chociaż chyba nie musieli wypuszczać tego przed wyborami, bo teraz robi się z tej sprawy jakaś polityczna nawalanka pomiędzy Wyborczą a prawicowymi mediami, co jest dosyć paskudne. "Kto ma więcej pedofili w swoich szeregach"...