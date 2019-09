Oskarżony o korupcję, teraz kandyduje do Senatu. Gawłowski - symbol PO.

JS 3.9.19 22:10

Niestety musi kandydować, żeby znowu dostać się do żerowiska,być kimś, pospłacać zobowiązania, być nietykalnym, lamentować jak to uczciwego obywatela-posła wściekłe prawo i sprawiedliwość chce zniszczyć w imię walki politycznej.

Łajdactwo to za słabe określenie. To kpina, szyderstwo z narodu. traktowanie wyborców jak głupków, którym można wmówić że diabeł jest święty, tylko chwilowo się zabrudził siarką, smołą, smrodem więzienia piekielnego.

Pozdr.