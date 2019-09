Sezon na śliwki. Bajecznie proste i bajecznie smaczne ciasto

4 jajka 1/2 szklanki cukru 150 g miękkiego masła 1 szklanka mąki 1 op. budyniu śmietankowego (bez cukru) 1 łyżeczka proszku do pieczenia szczypta soli Dodatkowo: ok. 400 g śliwek 1 łyżka kaszy manny Kruszonka: 3 łyżki cukru pudru 3 łyżki mąki pszennej 50 g schłodzonego masła

Kruszonka: Do miski wsypujemy mąkę i cukier puder. Mieszamy. Dodajemy kawałki masła i wyrabiamy ciasto, aż powstaną grudki. Wkładamy do lodówki.



Ciasto:

Mąkę przesiewamy przez sito i mieszamy z proszkiem budyniowym, proszkiem do pieczenia oraz solą.

Masło ucieramy na puszystą masę razem z cukrem. Następnie dodajemy po jednym jajku, nie przerywając ucierania. Na końcu dodajemy mąkę wymieszaną z suchymi składnikami i miksujemy do połączenia składników. Ciasto przenosimy do formy wyłożonej papierem do pieczenia (średnica około 23-24 cm) i wyrównujemy. Wierzch ciasta posypujemy kaszą manną i równomiernie rozkładamy kawałki śliwek. Posypujemy przygotowaną kruszonką. Wkładamy do piekarnika nagrzanego do 180 stopni na około 45-50 min. Studzimy.