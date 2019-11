Ale jej Bóg przeszkadza! Senyszyn: Poważnie się martwię o jakość poselskiej pracy

obserwator. 13.11.19 10:10

I to wyróżnia posłów i posłanki którzy do ślubowania dodali słowa, Tak mi dopomóż Bóg!, choć byli tacy którzy formulę to wypowiedzieli pod nosem, nie mniej tacy co pominęli te zawierzenie Bogu, w ogóle nie powinni się znaleźć w Sejmie i Senacie.