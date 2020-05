Senyszyn: Jan Paweł II to największy w historii przyjaciel pedofilów

Roman 18.5.20 13:22

Komuniści po Okrągłym Stole chcąc istnieć na scenie politycznej przybrali szaty lewicy (pierwotnie socjaldemokracji). W ten sposób uczynili lewicy przynajmniej dwie wielkie szkody:

1) zdeprecjonowali wartości lewicowe (pochodne PPS) w Polsce blokując na wiele lat rozwój prawdziwej lewicy poprzez kojarzenie jej z prymitywną programową nienawiścią do kościoła katolickiego;

2) utrzymali przy życiu bolszewickie dinozaury pokroju Senyszyn, które każdym słowem dolewają paliwa prawicowemu oszołomstwu.

Osobiście nie pałam szczególną miłością do lewicy, jednakże dla Polski było by dobrze, gdyby była ona normalną lewicą, jak np. w Niemczech SPD.

A swoją drogą to ciekawe, że Senyszyn pomimo swojego profesorskiego tytułu zachowuje się tak prymitywnie.