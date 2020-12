Senyszyn chce legalizacji eutanazji. ,,To prawo człowieka’’

Aborcja to za mało. Posłanka SLD Joanna Senyszyn domaga się legalizacji eutanazji. Jak przekonuje, to „rodzaj wspomaganego samobójstwa”, który jest „prawem człowieka”.

Pod koniec października, kiedy rozpoczęły się manifestacje tzw. Strajku Kobiet, których uczestnicy wyrażają sprzeciw wobec orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego ws. aborcji eugenicznej i domagają się legalnej aborcji na życzenie, prof. Aleksander Nalaskowski przestrzegał: „Dzisiaj dzieci z Downem, jutro dziadkowie i babcie w DPS-ach, bo są pasożytami, bo nie produkują, a jedzą i zużywają wodę i powietrze. Pojutrze może rudzi albo mieszkańcy jakiegoś województwa, które podpadło. To są gumowe wrota, których się już nie da zamknąć”.

Wrota w Polsce zaczynają się uchylać, dlatego gdy ruch Marty Lempart domaga się nieskrępowanego niczym dostępu do zabijania dzieci nienarodzonych, nazywając to „prawem człowieka”, posłanka SLD Joanna Senyszyn idzie krok dalej i „prawem człowieka” nazywa eutanazję.

Hiszpański parlament przegłosował wczoraj ustawę legalizującą eutanazję. W myśl nowego prawa „dobra śmierć”, jak eufemistycznie określa się ten proceder, będzie tam możliwa w przypadku osób cierpiących na nieuleczalne choroby. Co jednak najbardziej szokujące, zgody na przeprowadzenie eutanazji nie będzie musiał podpisać sam chory, ale będą mogły zrobić to „inne osoby”. Trybunał Konstytucyjny Niemiec natomiast uchylił zakaz komercyjnej eutanazji.

Zmiany te komentowała na antenie TVP Info posłanka SLD Joanna Senyszyn:

- „Eutanazja jest prawem człowieka, skoro człowiek ma prawo do życia, to również powinien mieć prawo do śmierci. W Polsce eutanazja jest źle rozumiana, jest utożsamiana z morderstwem, podczas gdy jest to rodzaj samobójstwa wspomaganego. To śmierć na życzenie” – mówiła posłanka.

- „Kościół katolicki nazywa eutanazję cywilizacją śmierci, a to tak naprawdę cywilizacja życia. Skoro człowiek ma prawo do życia, to powinien móc je skończyć w momencie, kiedy przestanie spełniać jego oczekiwania i nie ma perspektyw na poprawę” – dodała.

Na uchwalanie nieludzkiego prawa tuż przed Bożym Narodzeniem zwracał uwagę senator PSL Jan Filip Libicki:

- „Tak samo było z kwestiami aborcyjnymi. Najpierw mówiono, że dotyczy to jakiś szczególnych, dramatycznych przypadków, a teraz mówi się o prawie do aborcji. To pokazuje, że jakiekolwiek ustąpienie ludziom, którzy się tego domagają, powoduje poszerzenie tego złego i nieludzkiego prawa” – stwierdził.

Poseł PiS Jan Mosiński przypomniał, że w innym europejskim kraju, w Holandii, eutanazja jest dozwolona nawet w przypadku dzieci. Zaznaczył, że razem z kwestią aborcji ten temat staje się obecny również w Polsce i również nam w przyszłości grozi prawo dające nieograniczony dostęp do aborcji i eutanazji.

- „Już lat temu 50 napisałem jako młody cybernetyk, że kiedyś w wyniku postępu medycyny tak dużo ludzi będzie żyło, że powstaną projekty zabijania ludzi, bo jest za dużo starych. W tej chwili odpowiednim kosztem można każdego utrzymać przy życiu, w najgorszym razie zamrażając. To jest pytanie, co zrobić, żebyśmy nie zamienili się w składowisko rupieci. To jest odwrotna strona postępu medycyny” – dodawał poseł Konfederacji Janusz Korwin.

kak/tvp.info.pl