Senator PO GROZI politykom, którzy mogliby przejść do PiS? Szokujące słowa!!!

Gon bolszewika 18.10.19 18:38

To jest mafiozo - inaczej bandyta, a to są groźby karalne! Jeśli na takiego zbója nie ma prawa, to gdzie my żyjemy? Co to za kraj? A co będzie jak dojdą do władzy? Jak mówił mędrzec Wałęsa - będzie wojna domowa..