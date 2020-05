Senator PiS: Grodzki już dwa razy mnie oszukał. Nie ufam mu

-„Rozważam też taki, że będzie to znowu 30 dni. Myślę, że niestety marszałek Tomasz Grodzki nie decyduje o tym, ile to ma trwać. Widzę tutaj często-gęsto pana przewodniczącego Borysa Budkę i dopiero po konsultacjach z nim są podejmowane jakieś decyzje w Senacie” – stwierdził.

-„Różne są scenariusze i na razie nie biorę żadnego na poważnie, ponieważ jak do tej pory zostałem już dwa razy oszukany na Konwencie Seniorów przez marszałka Grodzkiego. Nie ufam mu”.

Mimo to stwierdził, że jeżeli zostanie wydelegowany z ramienia PiS do rozmów z marszałkiem Grodzkim, to się takich rozmów podejmie.