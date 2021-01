Senator Koc: Niemcy kolejny raz pokazują, że nie są dobrymi sąsiadami

Senator PiS Maria Koc krytykowała na antenie Polskiego Radia 24 Niemieckie Stowarzyszenie Dziennikarzy, które wezwało Komisję Europejską do przyjrzenia się rynkowi prasy w Polsce. Parlamentarzystka wskazała przy tym na podwójne standardy panujące w UE, przez które KE może rzeczywiście chcieć ingerować w kwestie związane z polskimi mediami.

Niemieckie Stowarzyszenie Dziennikarzy wezwało na początku ub. tygodnia Komisję Europejską do interwencji ws. rynku medialnego w Polsce. Dziennikarzy z Niemiec niepokoi zakup przez PKN Orlen grupy Polska Press.

- „Istnieje duże niebezpieczeństwo, że państwo polskie będzie ingerowało w prace redakcji, a wolność mediów znajdzie się pod presją” – stwierdził przewodniczący DJV Frank Überall.

Sprawę komentowała na antenie Polskiego Radia 24 senator Maria koc.

- „Niemcy kolejny raz pokazują, że nie potrafią być dobrymi sąsiadami. Właściwie w każdej dziedzinie życia, jakie toczy się w Polsce, mają coś do powiedzenia. Każdy mógł kupić Polska Press, zrobił to akurat PKN Orlen i poprzez dzienniki regionalne będzie miał możliwość docierać również do swoich klientów” – mówiła.

Zwróciła również uwagę na fakt, że większość mediów w Polsce należy do zagranicznych, w dużej części niemieckich koncernów.

- „Teraz Niemcy wypowiadają się w tej kwestii. Nich pilnują swojego rynku medialnego, ale przecież Niemcy nie wyprzedają się, wolą mieć media we własnych rękach. My je wyprzedaliśmy i ponosimy tego konsekwencje, bo media zagraniczne bardzo często dezinformują i mają destrukcyjny wpływ na społeczeństwo” – stwierdziła parlamentarzystka.

Podkreśliła, że KE powinna pozostawić apel niemieckich dziennikarzy bez odpowiedzi. Wskazała jednak, że ze względu na panujące w UE podwójne standardy, taka odpowiedź najpewniej się jednak pojawi i Polska kolejny raz będzie grillowana w debacie europejskiej.

kak/Polskie Radio 24, DoRzeczy.pl