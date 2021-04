Senat dziękuje Bodnarowi. Marszałek Grodzki przygotował nawet… medal

Senat przyjął dziś głosami senatorów opozycji uchwałę, w której wyraża wdzięczność i uznanie dla Rzecznika Praw Obywatelskich Adama Bodnara i „stanowczy sprzeciw” wobec prób odsunięcia go od obowiązków, zanim zostanie wybrany jego następca.

Za przyjęciem kontrowersyjnej uchwały opowiedziało się 51 senatorów, dwóch było przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosów. Marszałek Senatu Tomasz Grodzki razem z tekstem uchwały przekazał Adamowi Bodnarowi honorowe odznaczenie – medal Senatu.

Wcześniej Adam Bodnar wygłosił w Senacie sprawozdanie z ostatniego roku swojej pracy i ocenił stan praworządności w Polsce. Kiedy zaczął wystąpienie, salę opuścili senatorowie PiS. Chcieli w ten sposób zaprotestować przeciwko upolitycznionej kadencji RPO i przekraczaniu przez niego kompetencji.

Jutro Trybunał Konstytucyjny ogłosi wyrok ws. przepisu ustawy o RPO, wedle której po upływie kadencji pełni on obowiązki do czasu wyboru następcy. Przepis zaskarżyli posłowie PiS. Kadencja Adama Bodnara upłynęła na początku września, jednak do tej pory parlament nie wybrał nowego rzecznika.

kak/PAP