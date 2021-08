Senat chce zlikwidować ID. Kwiatkowski: Jutro zaczynamy realizować wyrok TSUE

Senat postanowił włączyć się w spór Polski z Unią Europejską dotyczący Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. Niezależny senator Krzysztof Kwiatkowski poinformował, że na jego wniosek jutro rano senacka Komisja Ustawodawcza rozpocznie pracę nad ustawą likwidującą Izbę.

- „Dość UDAWANIA - jutro ZACZYNAMY REALIZOWAĆ WYROK TSUE”

- napisał na Twitterze senator Krzysztof Kwiatkowski.

Poinformował, że na jego wniosek w środę, o 8 rano, Komisja Ustawodawcza Senatu rozpocznie pracę nad ustawą likwidującą Izbę Dyscyplinarną Sądu Najwyższego.

- „Nie możemy blokować funduszy UE poprzez uchybienia w niezależności sądów. PRZYWRÓCIMY pełną niezawisłość sędziów”

- dodał były prezes NIK.

15 lipca Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej nakazał Polsce natychmiast wstrzymać funkcjonowanie Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. Tego samego dnia polski Trybunał Konstytucyjny orzekł, że przepis pozwalający TSUE na stosowanie środków tymczasowych dot. polskiego sądownictwa jest niezgodny z konstytucją. Dzień później TSUE orzekł, że system odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów w Polsce jest niezgodny z prawem Unii Europejskiej.

Komisja Europejska dała Polsce czas do 16 sierpnia na zastosowania się do orzeczenia. W przeciwnym razie ma wystąpić do TSUE o nałożenie na Polskę kar finansowych. Tymczasem przedłuża się proces zatwierdzenia przez Komisję Europejską polskiego Krajowego Planu Odbudowy. Pod koniec lipca w rozmowie z Deutsche Welle anonimowy brukselski urzędnik stwierdził, że konflikt ws. Izby Dyscyplinarnej „wrzucił projekt polskiego KPO do brukselskiej zamrażarki”.

kak/Twitter, DoRzeczy.pl