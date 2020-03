Senat chce zatrzymać pomoc dla przedsiębiorców

mordechaj 30.3.20 15:37

Nie piszcie BZDUR. Ta tarcza PRO-kryzysowa Morawieckiego do niczego się nie nadaje. To przerzucanie kosztów kryzysu gospodarczego na zwykłych obywateli. Po pierwsze: możliwość wydłużenia czasu pracy do ...12 godzin; po drugie: kredytowanie firm turystycznych i eventowych przez zwykłych obywateli poprzez wydłużenie czasu zwrotu wpłaconych pieniędzy z 14 dni na ...180 dni. Po trzecie: dalsze zadłużenie ZUS poprzez "ulgi" dla biznesmenów, co może się skończyć brakiem możliwości wypłaty emerytur obecnie albo hiperinflacją A wszystko inne w tej tarczy PRO-kryzysowej to ściema czyli ...kredyty :)