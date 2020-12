Semka o Tusku: Został trollem na marginesie polityki

W trakcie odbywającego się w Brukseli szczytu Rady Europejskiej były premier i przewodniczący Rady Europejskiej spotkał się z wulgarną liderką „Strajku kobiet”, co bardzo wielu publicystów oraz polityków jednoznacznie skrytykowało i oceniło jako szukania na siłę możliwości przypominania o sobie.

Do tego spotkania odnieśli się uczestnicy programu „Salon Dziennikarski”w TVP.

- Tusk to ktoś, kto znalazł się na marginesie polskiej polityki i próbuje odgrywać rolę superarbitra na opozycji. Robi to tylko dlatego, by przypominać o sobie. Temu służą też bardzo agresywne wywiady. Poszedł w stronę roli trolla twitterowego. Sam się nie orientuje, jak bardzo to niszczy jego pozycję.

Dodał też:

- Tusk nie liczył się nigdy z niczym oprócz swojego interesu

mp/tvp info