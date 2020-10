Semka o Giertychu: Bardzo posunięte showmeństwo, ogromny cynizm

Gościem „Salonu Dziennikarskiego” był publicysta „Do Rzeczy” Piotr Semka. Wypowiadał się on między innymi na temat aresztowania mecenasa Romana Giertycha oraz jego zachowań.

Semka powiedział:

- To jest człowiek, który bardzo świadomie grał swoją rolą opozycjonisty, wykraczając poza standardy, które mają adwokaci na świecie

Dodał także:

- To jest człowiek, który potrafi bardzo dobrze kreować polityczny teatr

Semka stwierdził, że Giertych „bardzo świadomie grał swoim zaangażowaniem politycznym”, ponieważ mogła to być pewna gra polegająca na tym, że jeśli coś pójdzie nie tak, to zawsze można wtedy podnosić lament, że „jest to presja polityczna”.

Podkreślil także:

- To jest typ bardzo posuniętego showmeństwa, korzystania z mediów z ogromną świadomością i ogromnym cynizmem

Publicysta zaznaczył, że do reakcji na aresztowanie Gertycha jego córek i żony należy podchodzić z dystansem, ponieważ one „mają prawo być wstrząśnięte".

mp/tvp info