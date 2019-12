Sekretarz Generalny Episkopatu: Niedziela Świętej Rodziny ukazuje prawdę o Bożym zamyśle co do małżeństwa i rodzinyco do małżeństwa i rodziny

Ten Boży zamysł co do człowieka, małżeństwa i rodziny – zaznaczył bp Miziński – objawia się już w pierwszym rozdziale księgi Rodzaju: „Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz, na obraz Boży go stworzył: stworzył mężczyznę i niewiastę”. Nieco dalej, w tej samej księdze znajdujemy słowa: „Dlatego to mężczyzna opuszcza ojca swego i matkę swoją i łączy się ze swą żoną tak ściśle, że stają się jednym ciałem”. Chrystus przytaczając ten fragment w swoim nauczaniu nadaje mu jeszcze bardziej wyraźne znaczenie normatywne dodając: „A tak już nie są dwoje, lecz jedno ciało. Co więc Bóg złączył, niech człowiek nie rozdziela” (Ewangelia wg św. Mateusza 19,6).