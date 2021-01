Sejm uchwalił waloryzację rent i emerytur oraz czternastą emeryturę

Jak informuje PAP, Sejm w dniu dzisiejszym uchwalił nowelizację ustawy w sprawie waloryzacji rent i emerytur. Od marca emerytury i renty wzrosną tym samym o co najmniej 50 zł brutto. Najniższe świadczenia będą wynosiły 1250 zł. Została też uwalona ustawa o przyznaniu czternastej emerytury.

- Rozwiązanie przewiduje, że najniższe emerytury, renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renty rodzinne i renty socjalne mają być podniesione do 1250 zł, a renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy – do 937,50 zł. - czytamy na portalu niezalezna.pl.

Pełna czternasta emerytura została przyznana seniorom, którzy obecnie pobierają świadczenie nie nieprzekraczające 2900 zł brutto. Dla pobierających świadczenia powyżej tej kwoty stosowana będzie „zasada złotówka za złotówkę”, a czyli czternasta emerytura będzie pomniejszana o kwotę przekroczenia ponad 2900 zł.

mp/pap/niezalezna.pl