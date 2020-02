Sejm uchwalił budżet bez deficytu. Zbigniew Kuźmiuk: Oto miara sukcesu rządów Prawa i Sprawiedliwości

T 15.2.20 10:44

Głosuję na PiS z braku innej możliwości ale nie jestem ślepy i życzę sobie aby mi kitu nie wciskać. To nie jest żaden brak deficytu tylko kreatywna księgowość. Czyli kłamstwo. Tak naprawdę to wszystko to co jest w 100% polskie to lezy i kwiczy. I to się mimo nawet szczerych chęci Rządu tego czy innego nie zmieni, bo jesteśmy w niewoli City of London, a to, że premierem jest bankier z tego lucyferycznego środowiska finansjery to mnie całkowicie rozwala.



Ale głosować dalej będę na PiS i Dudę, bo cała reszta jest 100 razy gorsza.