Sejm przegłosował ustawę ws. wyborów

matis89 12.5.20 23:19

A więc lewacki masoński POPISowski dodatek korespondencyjny do ewentualnego korygowania. No bo niby czemu dzielić dodatkowo Polaków na dwie formy głosowania jeżeli można normalnie przy urnach. Którzy wyborcy będą bardziej zarażać, ci co pójdą do urny czy ci co skorzystają z dodatkowych usług poczty. Najleipiej jest fałszować korespondencyjnie, to najwygodniejsze do kantowania.