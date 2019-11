Sędziowska kasta - basta! Sędzia przekroczył uprawnienia - będzie dyscyplinarka

Sprawa ma związek z odwołaniem sędziego przez Ministerstwo Sprawiedliwości z delegacji do Sądu Okręgowego w Olsztynie. Zaznaczono, że chodzi o podważanie przez Juszczyszyna statusu powołanego przez prezydenta RP sędziego, który we wcześniejszej instancji wydał wyrok. Był to sędzia, którego kandydatura przekazana prezydentowi została wyłoniona przez nową KRS.