Sędzia Pawłowicz apeluje do prezesa TVP. ,,Nie hańb Boga’’

Zbliżaja się okres Bożego Narodzenia, któremu tradycyjnie towarzyszyć będzie kolędowanie z Telewizją Polską. Z tej okazji do prezesa TVP Jacka Kurskiego zaapelowała sędzia Krystyna Pawłowicz, aby nie promował w tym czasie wykonujących kolędy artystów, którzy na co dzień walczą o prawo do zabijania dzieci nienarodzonych.

W przeżywaniu radości z narodzin Życia, z narodzin Jezusa Chrystusa, towarzyszą nam wspólnie śpiewane kolędy. Jak co roku, również w tym, będziemy mogli słuchać ich za pośrednictwem Telewizji Polskiej. Nierzadko jednak o chwale narodzonego Boga śpiewają artyści, którzy na co dzień otwarcie sprzeciwiają się chrześcijańskim wartościom, w ostatnim czasie na przykład domagając się legalnej aborcji na życzenie wspólnie ze Strajkiem Kobiet. Dlatego o „niewpuszczanie błyskawic przed oczy na święta” apeluje prof. Krystyna Pawłowicz.

- „Śpiewy KOLĘD przez panie z zadym za wolnym zabijaniem dzieci,kt.wpadną na chałturę do telewizji udawać magię świąt i wzruszenie z przyjścia Jezuska będą popisami ZAKŁAMANIA” – napisała sędzia na Twitterze.

- „Telewizjo, Prezesie Jacku Kurski, nie wpuszczaj nam tych błyskawic przed oczy na Święta. Nie hańb Boga” – dodała.

