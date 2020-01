Sędzia groził teściowej śmiercią. Co zrobi ,,kasta''?

Wiesław Kaloryfer 30.1.20 9:18

ID SN nie jest sądem więc sąd teraz winien umorzyć postępowanie. Nie może ono bowiem się toczyć, gdyż immunitet sędziego nie został skutecznie uchylony (ID SN nie nadaje się do tego).

Tak by to wyglądało de lege artis. Ale co zrobi sąd? To się okaże. Zarzuty znieważenia funkcjonariuszy poprzez twierdzenie, że jest się znacznie mądrzejszym to jest beka na maksa. Nie chce mi się wierzyć by jakikolwiek sąd kogoś za to skazał. Bez względu na to, czy na ławie oskarżonych siedzi sędzia, pan Janek z kopalni, czy nawet jakiś menel z dworca. Ale puszczenie płazem gróźb karalnych przez uchybienia formalne nie wygląda dobrze. Chyba, że materiał dowodowy jest bardzo kiepski i w rzeczywistości sędzia tak samo groził teściowej jak znieważał funkcjonariuszy.