,,SE'': Prezes PiS musi przejść kolejną operację

MirekT 9.12.19 12:37

Nie bierzmy pod uwagę tego co mówią „politycy” PO. Ignorujmy te wypowiedzi i nie komentujmy ich. To nie ma sensu, oni są niereformowalni. Oni kłamali, kłamią i będą kłamać a w dodatku kraść i zdradzać naszą ojczyznę ! Oni nie mają nam nic do powiedzenia – a jeśli już coś mówią to kłamią !!!