Ścieki zrzucone do Wisły widać już nawet z kosmosu! ,,Warszawa idzie na ściekowy rekord świata''

„Warszawa idzie na ściekowy rekord świata” - napisał na swoim twitterze Daniel Liszkiewicz z TVP Info. Odniósł się tym samym do danych na temat największych tego typu katastrof, jakie miały miejsce do tej pory.

Jak się okazuje, ilość ścieków, które do tej pory wpłynęły do Wisły, niemal dwukrotnie przewyższa uznawaną dotąd za największą katastrofę ściekową, do której doszło w meksykańskiej Tijuanie przed dwoma laty. Wówczas do rzeki wpłynęło 143 mln galonów nieczystości, podczas gdy w przypadku Warszawy w przeciągu tygodnia do Wisły wpłynęło 265 mln galonów.