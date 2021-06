Schudrich o sporze polsko-izraelskim: Jestem optymistą

Naczelny rabin Polski Michael Schudrich komentował w programie „Kropka nad i” na antenie TVN24 spór pomiędzy Polską a Izraelem dot. nowelizacji polskiego Kpa. Stwierdził, że „jesteśmy w momencie, w którym obie strony nie szukają sposobu na rozmowę”.

Izrael protestuje przeciwko przyjętej w ub. tygodniu przez polski Sejm nowelizacji Kodeksu postępowania administracyjnego, w myśl której po upływnie 30 lat od wydania decyzji administracyjnej nie będzie możliwe postępowanie w celu zakwestionowania tej decyzji. Zdaniem władz Izraela przepisy te mają uniemożliwić ocalałym z Holocaustu odzyskanie utraconego na ziemiach polskich mienia.

Naczelny rabin Polski Michael Schudrich był pytany, jak jego zdaniem zakończy się ten spór.

- „Nie jestem prorokiem, jestem tylko rabinem. Jestem optymistą. Musimy szukać sposobu, by rozmawiać, budować mosty, nie mury. Jesteśmy w momencie, w którym obie strony nie szukają sposobu na rozmowę”

- przekonywał.

- „Dlaczego minister Lapid powiedział nieprawdę? Trzeba pytać Lapida. Nie wiem dlaczego”

- dodał.

Dopytywany o postawę szefa izraelskiego MSZ rabin opowiedział o własnych kontaktach z Lapidem.

- „Nie chce mówić przeciwko ministrowi spraw zagranicznych Izraela czy Polski, bo to nie moja rola. (…) rozmawiałem z Lapidem 3 lata temu. Delikatnie mówiąc, po jego tłumaczeniach nie czułem satysfakcji. Powiedziałem mu, że to, co powiedział było niesprawiedliwe. On mówił inaczej i to był koniec”

- mówił.

kak/TVN24, wPolityce.pl