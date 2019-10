Schizma w Kościele. Abp Hoser: ,,Nie można tego wykluczyć''

- W każdej chwili może nastąpić schizma w kościele i tego nie można wykluczyć. Tego uczy nas historia, niemniej trzeba wszystko robić, żeby do schizmy nie dochodziło - stwierdził hierarcha

Według arcybiskupa, zlikwidowanie przesłanki eugenicznej w ustawie o ochronie życia to "bardzo złożony problem".

- Gdzie jest ojciec tego dziecka? To jest podstawowy problem dzisiaj, że kobieta zostaje sama z dzieckiem, które pochodzi nie tylko od niej, ale od ojca biologicznego, który często znika. On powinien stać za kobietą i swoim dzieckiem i ich bronić. Z punktu widzenia dobrej polityki rodzinnej każdego państwa, powinno się przygotować szereg rozwiązań, które spowodują, że gdy kobieta urodzi bardzo chore dziecko, będzie mogła oddać do wyspecjalizowanego zakładu, gdzie dziecko będzie i medycznie, i ludzko dobrze traktowane - mówił abp Hoser