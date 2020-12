Scheuring-Wielgus straci immunitet? Sprawą zajął się Prokurator Generalny

Prokuratura Krajowa poinformowała, że prokurator generalny Zbigniew Ziobro skierował do marszałek Sejmu Elżbiety Witek wniosek o uchylenie immunitetu posłance Lewicy Joannie Scheuring-Wielgus.

PK: Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro skierował wniosek o uchylenie immunitetu posłance Lewicy Joannie Scheuring-Wielgus. pic.twitter.com/59Y87hW2Pv — PAP (@PAPinformacje) December 21, 2020

Wniosek Zbigniewa Ziobry ma związek z incydentem do jakiego doszło pod koniec października w jednym z toruńskich kościołów. Wówczas to posłanka zakłóciła Mszę św., stając naprzeciw prezbiterium z proaborcyjnym transparentem. Sprawą zajęła się prokuratura, do której z kilku podmiotów wpłynęły zawiadomienia o możliwości „złośliwego przeszkadzania w wykonywaniu aktów religijnych” przez Joannę Scheuring-Wielgus.

Kocham mojego męża bo zawsze mnie wspiera i zawsze stoi po stronie kobiet. Dzisiaj zostawiliśmy więc #SłowoNaNiedzielę w kościele św. Jakuba w Toruniu, w którym braliśmy ślub 17 lat temu. #KobietyDecydują pic.twitter.com/aXCqBWMxNe — J. Scheuring-Wielgus (@JoankaSW) October 25, 2020

kak/Twitter