Scheuring-Wielgus odwołana z komisji. Słusznie?

Jazzz 13.2.20 20:23

Na pewno wystąpienie pani Scheuring - Wielgus jest przepełnione dowodami, przykładami, datami, cytatami, bo to co zacytowano w artykule, to same ogólniki, które można przypisać każdemu, jeśli się chce go obrazić i zdyskredytować. Ale jeśli twardych dowodów nie ma w wystąpieniu p. poseł, to jak zwykle jest to jad i tylko jad.