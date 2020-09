Schetyna o wejściu prezesa PiS do rządu: ,,wynika ze strachu i braku zaufania''

Przez całe lata tzw. opozycja totalna, nawet jeszcze zanim „totalna” została domagała się a nawet żądała wejścia prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego do rządu. Widziano go w rolach premiera lub ministra, różnie. Kiedy jednak politycy PiS zapowiadają, że taka sytuacja może się zdarzyć, to były już lider Platformy Obywatelskiej i ten, który „opozycję totalną” jakiś czas temu ogłosił ma swoją koncepcję, dlaczego tak może się stać.

Na Twitterze Schetyna napisał:

- Wejście Kaczyńskiego do rządu nie oznacza przypływu odwagi oraz gotowości wzięcia konstytucyjnej i osobistej odpowiedzialności za to, co on i jego partia robią z Polską. To wprowadzenie kontroli nad aktywnościami koalicjanta, która wynika ze strachu i braku zaufania.

Poważne potraktowanie opinii Schetyny na ten temat widoczne jest chociażby – jak się wydaje – po ilości polubień i komentarzy do jego wpisu.

A najciekawsze w tym wszystkim może być nawet to, że taki komentarz może nawet do prezesa PiS nie dotrzeć …

mp/twitter/fronda.pl