Scalfari znowu szokuje. Co papież mówił o komunistach?

Nowa książka włoskiego dziennikarza Eugenio Scalfariego wzbudziła na nowo kontrowersje wokół papieża Franciszka. Publikacja o tytule: Il Dio unico e la società moderna: Incontri con papa Francesco e il cardinale Carlo Maria Martini (Jeden Bóg i współczesne społeczeństwo: Spotkania z papieżem Franciszkiem i kard. Carlo Maria Martinim) została wydana w listopadzie tego roku i jest zbiorem wywiadów z papieżem Franciszkiem, przeprowadzonych od lipca 2013 r. do marca 2018 r.

W książce papież mówi m.in. o wpływie, jaki wywarł na niego komunizm, gdy rozeznawał swoje powołanie, i wspomina o przyjaźni w czasach uniwersyteckich z nauczycielką, która była „zagorzałą” komunistką: „Często czytała mi i dawała mi do przeczytania teksty Partii Komunistycznej. Kobieta, o której mówię, była później aresztowana, torturowana i zamordowana przez dyktatorski reżym rządzący wówczas w Argentynie”. Papież jednak dodał: „jej materializm nie przemawiał do mnie”.

Jak informuje portal Church Militant, chociaż wspomniana nauczycielka nie została w książce nazwana po imieniu, to udało się ją zidentyfikować jako „Estherę Ballestrino de Careaga, paragwajską marksistowską terrorystkę, która także założyła pierwszy ruch feministyczny w Paragwaju”. Ówczesny ksiądz Bergoglio przechowywał w jezuickim kolegium marksistowską bibliotekę jej rodziców, którą potem zwrócił z kolei jej córkom. W roku 2015 papież Franciszek powiedział im o ich matce: „Nauczyła mnie myśleć i zaznajomiła mnie z problemami społecznymi”.

Na pytanie Scalfariego o to, co papież myśli o społeczeństwie marksistowskim, ojciec święty miał odpowiedzieć: „Mowa o tym była kilka razy i moja odpowiedź zawsze była taka, że jeśli cokolwiek, to komuniści są tymi, którzy myślą tak, jak chrześcijanie”.