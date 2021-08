Sawicki: to wcale nie Jarosław Gowin jest największym szkodnikiem Zjednoczonej Prawicy

Zdaniem Marka Sawickiego z PSL możliwa jest koalicja jego ugrupowania z Porozumieniem. - Koalicja Polska jest taką szalupą ratunkową dla rozbitków - wskazał były minister rolnictwa.

Napięcie między Prawem i Sprawiedliwością a Porozumieniem sięga zenitu. Osią konfliktu są rozwiązania podatkowe Polskiego Ładu, których nie popiera ugrupowanie Jarosława Gowina.

Z powodu krytyki Polskiego Ładu z funkcji wiceministra rozwoju została odwołana Anna Kornecka. Po jej odwołaniu przez Mateusza Morawieckiego Jarosław Gowin stwierdził, że jego ugrupowanie nie pozostanie w Zjednoczonej Prawicy za wszelką cenę.

Na sobotę planowane jest posiedzenie członków Porozumienia, w trakcie którego partia ogłosi swoje decyzje dotyczące przyszłości związanej ze Zjednoczoną Prawicą.

Chęć współpracy z Porozumieniem zadeklarował ponadto Władysław Kosiniak-Kamysz.

Do tej tematyki odniósł się także Marek Sawicki z PSL. Jego zdaniem to nie Jarosław Gowin jest największym problemem Zjednoczonej Prawicy.

- Chcę wyraźnie podkreślić: problemem Polski i Zjednoczonej Prawicy nie jest Jarosław Gowin, to jest problem udawany, problemem jest Zbigniew Ziobro, to jest dzisiaj największy szkodnik III RP - i to w relacjach wewnętrznych, i w relacjach zewnętrznych. Tylko o tym szkodniku jakoś mniej się mówi - ocenił Sawicki.

Stwierdził także, że nie ma nic przeciwko współpracy z Jarosławem Gowinem.

- Koalicja Polska jest taką szalupą ratunkową dla rozbitków. Niedawno wciągnęliśmy na pokład tonącego Pawła Kukiza, jak się ustabilizował i nabrał, że tak powiem, oddechu, to poszedł w objęcia Jarosława Kaczyńskiego. Teraz z okrętu Jarosława Kaczyńskiego wypada Jarosław Gowin, więc oczywiście, jeśli wypadnie, niewykluczone, że też podamy mu rękę - stwierdził.

