Sawicki: Terlecki w sprawie rolnictwa zwyczajnie plecie bzdury

Projekt ustawy „Piątka dla zwierząt” ciągle budzi spore emocje. W tej sprawie wypowiedział się także w rozmowie z Karoliną Lewicką w „Wywiadzie politycznym” w TOK FM Marek Sawicki z PSL-Koalicji Polskiej.

Sawicki powiedział:

- Pan Terlecki mówi, co wie, a że w sprawie rolnictwa i gospodarki wie niewiele, to zwyczajnie plecie bzdury. Trzeba sobie jasno powiedzieć, że dzisiaj nie ma nawet sposobu i metody oszacowania, ile należałoby odszkodowań wypłacić w przypadku zakazania uboju rytualnego i likwidacji 58% eksportu polskiego drobiu i ponad 30% eksportu wołowiny. Dobrze byłoby, żeby pan Terlecki wiedział, że w tym łańcuchu gospodarczym, gdzie eksport jest ostatnim ogniwem, jest jeszcze produkcja pasz, produkcja środków do produkcji rolnej





mp/tok fm