Satanizm we Francji przed Rewolucją (anty)Francuską

W XVII, we Francji za panowania Ludwika XIV, należące do elity francuskie arystokratki zatrudniły 60 kapłanów odstępców (rozpustników, i tych parających się okultyzmem), by ci odprawiali czarne msze. Podczas czarnych mszy składano ofiary z małych ochrzczonych chłopców, odprawiano sex rytuały, bezczeszczono eucharystie, rzucano zaklęcia. Uczestnicy czarnych mszy spożywali krew ofiar zmieszaną z moczem prostytutek i winem. Czarną mszę odprawiano na leżącej na ołtarzu nagiej kobiecie. Rytuałowi towarzyszyły czarne świece zrobione z tłuszczu zamordowanych ochrzczonych dzieci, odwrócony krzyż. Kielich wykorzystywany w rytuałach nie mógł być złoty. Podczas czarnej mszy uczestnicy podpisywali cyrografy, by sprowadzić na swoich konkurentów nieszczęście. Praktyki te kontynuowały kolejne satanistyczne sekty. Jedną z najbardziej znanych czarownic tamtych lat była Catherine Deshayes Voisin, madame Deshayes, lepiej znana jako La Voisin.