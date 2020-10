Sasin: Nie planujemy lockdownu w Polsce

„Mamy już dzisiaj daleko idące ograniczenia. One zostały wprowadzone już kilka dni temu” – powiedział dziś wicepremier Jacek Sasin rozmawiając na temat wprowadzanych restrykcji w związku z rozwojem pandemii koronawirusa.

Jak podkreślił dalej w rozmowie na antenie RMF FM:

„Dzisiaj, kiedy słyszymy o lockdownie w Niemczech czy we Francji, to właściwie tym dodatkowym elementem jest zakaz wychodzenia z domów wszystkich obywateli, poza tymi momentami, kiedy jest to niezbędnie potrzebne do życia. My nie planujemy w tej chwili tego typu działań”.

Zaznaczył też, że ważne w obostrzeniach jest to, aby nie szły na tyle daleko aby zrujnować polską gospodarkę. Podkreślił, że rząd w swoich decyzjach kieruje się zawsze opiniami ekspertów.

Mówiąc z kolei o trwających w Polsce protestach podkreślił, że obywatele mają prawo do pokojowych demonstracji i nie można go nikomu odbierać. Dalej jednak dodał:

„Natomiast w żadnym wypadku moja formacja polityczna ani premier Kaczyński nie wzywaliśmy, nie wzywamy i nie będziemy wzywać do przemocy. Nie ma zgody naszej na to, żeby przemoc panowała na polskich ulicach, na to żeby spory polityczne rozwiązywać nie w formie dialogu, tylko szarpanin czy w formie walk ulicznych”.

Dalej podkreślił:

„Na to nigdy nie pozwolimy i nigdy do tego nie wzywaliśmy i w żadnym wypadku nie należy tak odczytywać tego wystąpienia premiera Kaczyńskiego”.

Mówiąc o samym wyroku Trybunału Konstytucyjnego Jacek Sasin dodał, że rzeczywiście konieczna jest zmiana prawa, jednak musi się ona odbywać w konsensusie oraz poważnej dyskusji i nie można tego robić teraz, pośpiesznie i na kolanie. Wskazał:

„Tu jest potrzebna dyskusja, wysłuchanie ekspertów, w spokojnej atmosferze rozmowa i oczywiście ta inicjatywa prezydenta Dudy jest jak najbardziej godna podjęcia”.

Dodał też, że Trybunał Konstytucyjny jest niezależny i orzekał na podstawie Konstytucji. Sasin podkreślił:

„To nie jest żaden nasz Trybunał. […] To jest niezależny Trybunał, który orzekł tak, jak orzekł. Orzekł na podstawie Konstytucji, która rzeczywiście bardzo mocno, twardo gwarantuję ochronę życia”.

dam/RMF FM,Fronda.pl