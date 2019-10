Saryusz-Wolski: Opozycja totalna będzie chciała przeszkadzać Wojciechowskiemu. To oczywiste

"Tak nie powinno być, bo jest to wysłuchanie merytoryczne, ale posłowie, którzy są dopuszczani do pytania, maja dowolność, mogą zadać pytanie jakie chcą. Było oczywiste, że polska opozycja totalna będzie chciała przeszkadzać polskiemu kandydatowi na komisarza i tak się zapewne stanie. To nie jest w ogóle zaskoczenie"-ocenił gość Polskiego Radia. Jacek Saryusz-Wolski poinformował ponadto, że na ten temat rozmawiał już z Januszem Wojciechowskim i kandydat jest przygotowany na ataki ze strony polskiej opozycji totalnej.