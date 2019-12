Sankcje USA na Nord Stream 2 mogą opóźnić budowę nawet o 5 lat

Sankcje te zostały wpisane do budżetu Pentagonu na rok 2020, w Senacie został on przyjęty miażdżącą większością głosów (86 głosów za, 6 głosów przeciw),a ponieważ budżet ten powinien zostać przyjęty przez rozpoczęciem nowego roku, wszystko wskazuje na to, że prezydent USA Donald Trump podpisze tę ustawę jeszcze przed Świętami Bożego Narodzenia.

Co więcej w styczniu 2019 ambasador USA w Niemczech Richard Grenell, wystosował listy do niemieckich firm zaangażowanych w budowę Nord Stream 2, w którym grozi im sankcjami.

Natomiast istniejąca infrastruktura gazowa umożliwia przesyłanie z Rosji do Europy blisko 250 mld m3 gazu, podczas gdy import gazu przez UE z Rosji w 2014 roku wyniósł ok. 120 mld m3 czyli wykorzystane było niecałe 50% tych możliwości.

Po oddaniu do użytku dwóch pierwszych nitek Nord Stream wykorzystanie przepustowości gazociągów przebiegających przez terytorium Ukrainy w 2014 roku gwałtownie spadło z 58% do 28%, podczas gdy wykorzystanie dwóch pierwszych nitek NS wzrosło z 36 do 60%, co oznacza, że głównym celem NS2 będzie zwiększenie rosyjskich mocy przesyłowych.