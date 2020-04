Samorządy zapowiadają sprzeciw wobec państwa

Ja 23.4.20 19:36

Obawiam się, że spisy wyborców przekazywane Poczcie Polskiej, mogą dostać się w niepowołane ręce. Kto mi zagwarantuje, że te dane nie zostaną przejęte przez kogoś niepowołanego? Czy Poczta Polska jest przygotowana na to, aby przechowywać takie dane? Co na to Główny Inspektor RODO? Pracownicy Poczty, boją się, że jeżeli dane wyborców "wyciekną" to do odpowiedzialności karnej będą pociągani zwykli pracownicy tej firmy, a nie Ci, którzy Ich do tego zmuszają!