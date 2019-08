Samorządy nie chcą LGBT. Bodnar interweniuje

Stop sześciokolorowej zarazie! 2.8.19 15:46

Ciekawy tok rozumowania pajaca Bodnara.

Skoro rodzice nie chcą wciskania dzieciom ideologicznych kretyństw, uczenia masturbacji i wciskania jak to fajnie jest uprawiać seks z osobnikiem tej samej płci, to jest to nietolerancyjne.

Łapy precz od dzieci, tęczowa zarazo!