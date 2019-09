Saksonia: Zwycięstwo chadeków. Nacjonaliści nie dojdą do władzy

W najważniejszym landzie wschodnich Niemiec, Saksonii, odbyły się w niedziele wybory do Landtagu. Obserwował je z uwagą cały kraj, a to ze względu na wyjątkowo dużą popularność w tym regionie Alternatywy dla Niemiec. Nacjonalistyczna partia, która na zachodzie kraju uchodzi za pariasa, w Saksonii ma naprawdę silną pozycję. Wyborów jednak nie udało jej się wygrać.

Choć AfD to partia ideowo bliska także polskiej prawicy, to jej poglądy na politykę historyczną i zagraniczną są dla Polski nie do przyjęcia. AfD opowiada się za odejściem od tego,co określa mianem "polityki wstydu", to znaczy od upamiętniania przez Niemców swoich win i zbrodni. Partia popiera też bardzo otwarcie ścisły sojusz niemiecko-rosyjski.