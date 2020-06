Sakiewicz: Trzaskowski startuje po władzę dla Tuska

- Rafał Trzaskowski startuje po władzę dla Donalda Tuska, Andrzej Duda ewidentnie chce być samodzielnym prezydentem, co pokazał i co nie zawsze się podobało Prawu i Sprawiedliwości. Duda potrafi mieć własne zdanie i jest to polityk bardzo silny. Z miesiąca na miesiąc dorasta coraz bardziej do rangi męża stanu. To jest człowiek, który powoli tej władzy się nauczył i tę władzę potrafi sprawować