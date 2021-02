Sakiewicz: Lempart to idealny prezent dla PiS

„Nie może być lepszego prezentu dla PiS niż Lempart” – stwierdził na antenie Polskiego Radia 24 red. nacz. „Gazety Polskiej” Tomasz Sakiewicz. Publicysta przekonuje, że barbarzyńskie działania liderki „strajku kobiet” partii rządzącej mogą jedynie pomóc, a zaszkodzą opozycji.

- „Marta Lempart jest idealnym wyobrażeniem przeciwnika PiS - agresja, przemoc, nawoływanie do obalenia rządu. Opozycja będzie miała ogromne problemy wizerunkowe. Nie może być lepszego prezentu dla PiS niż Lempart” – mówił Tomasz Sakiewicz, komentując ostatnie manifestacje tzw. „strajku kobiet”.

- „Nie trzeba przecież napadać na kościoły, tłuc szyb i być wulgarnym. To, co wyprawia dzicz na ulicach jest nie do przyjęcia dla normalnych ludzi” – dodał.

Publicysta odniósł się również do dramatu Polaka, który został zagłodzony przez szpital w Plymouth. Sakiewicz zauważył, że chociaż nie udało się uratować pana Sławka, to jego historia wstrząsnęła sumieniami i stała się kamieniem milowym w walce o prawo do życia.

kak/Polskie Radio 24, niezależna.pl