Tomasz Sakiewicz: Duda zdecydowanie zyskał podczas debaty

Bizon 18.6.20 9:41

Bez żartów. Słuchać opinii Tomasza Sakowiecza na temat debaty, to tak jakby słuchać opinii na ten temat Marka Suskiego albo Beaty Kempy. Przecież wiadomo, że jakby nawet Andrzej Duda się skompromitował, to Sakiewicz twierdziłby, że wygrał. Zresztą to, co się działo na debacie, dobór pytań, później dobór ekspertów do studia oceniających debatę był tak stronniczy i po prostu bezczelny, że prowadził do prostej konkluzji. Jako wyborca Krzysztofa Bosaka, który mając w drugiej turze wybór między Dudą i Rafałem Trzaskowskim nie pójdzie głosować uważam, że jedynym plusem ewentualnego zwycięstwa Trzaskowskiego byłoby to, że ci wszyscy obecni propagandziści z Woronicza mogliby zacząć się pakować, a Sakiewicza szybko byśmy tam nie doświadczyli.