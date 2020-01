Sadysta znęcał się nad kotem. Bokserzy reagują: Lubisz krzywdzić słabszych? Przyjdź skrzywdzić nas!!!

ja 26.1.20 12:11

A od kiedy kot jest słabszy ?

Kot nawet ten domowy to doskonały zabójca do którego trzeba zawsze podchodzić z szacunkiem.



Dlatego ci którzy nie lubią kotów są po prostu ograniczonymi egoistami , którzy nie potrafią podejść również do człowieka jak to równego.

Tak i w tym przypadku dres pewnie chciał wychować kota jak się wychowuje głupiego bezwzględnie posłusznego psa.