Sądy przywracają byłym esbekom wysokie emerytury!

Jak czytamy w gazecie, byli funkcjonariusze służb PRL składają odwołania do sądów w sprawie redukcji świadczeń w związku z ustawą dezubekizacyjną. Łącznie wpłynęło już 26 tys. pozwów. Jak podkreśla „Nasz Dziennik”, pomimo że w Trybunale Konstytucyjnym znajdują się pytania dot. konstytucyjności niektórych zapisów ustawy, niektóre sądy prowadzą postępowania bez czekania na wyrok sędziów TK.

Poseł Prawa i Sprawiedliwości Arkadiusz Czartoryski w rozmowie z dziennikiem zaznacza, że to dowód na to, że nie do końca udało się zreformować system sądownictwa w Polsce. Sądy zaś „funkcjonują trochę obok państwa”.