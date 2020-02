Sąd zmniejsza wyrok zabójcy dziecka, Onet uderza w Ziobrę. O czymś jednak zapomnieli...

Henryk 7.2.20 10:34

Niech żyje wolność,

wolność i swoboda,

Ciekawe komu dziś

Qń trojański OTUA,

lewą,zadnią nogę poda?

Repertuar ma bogaty,

przecież jam wszystek,

to zrobił,wolność

przyniósł od chaty do chaty!

Jam,mogę wszystko,

wiem,nawet jak toto lotka skreślić,

by się z drobnymi nie pieścić!

Każdemu,kto się odważy mniem,

OTUĘ wodza obsmażyć,

do sądu POdam,

a sądy ,,Grodzkie",

mimo kagańcowej ustawy,

ukarzą prawem bezprawia,

grzywną,dybami,gąsiorem

lub innym POtworem!

Niech żyje wolność,

OTUĄ nieskrępowana,

niech jak ptak swobodny

przez Polskę leci w przestworzach,

przez pola,łąki,lasy

od gór do morza.

Bądź zawsze wolny,

jak ten ptak polny!