Sąd zadecydował. Trzaskowski nie musi prostować kłamstw

Milusi 22.6.20 15:24

Kłamał i to jest udowodnione on co pysk otworzy to kłamie, powinien mu nochal rosnąć jak u pinokia... "Pisie pederasty" piszę ten co pod tęczową banderą z pederastami idzie... Żałosne...



@Janina Przecież to sąd w Warszawie, pewnie ta tęczowa kłamliwa menda napisała że jak inaczej zadecydują to stracą posady ot co.